SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan kabine sonrası önemli açıklamalar: Alçak saldırılar bizi durduramaz

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz. İhanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine, bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz.

Bugünkü kabine toplantımızda geniş yelpazede ülkemiz ve bölgemizin gündemindeki meseleleri ele aldık. Her konuda kabine üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

18 Ekim'de Ermenistan, Azerbaycan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ülkemizde misafir ettik. Platformun önemli bir ihtiyacı giderdiğini müşahade ediyoruz. Bu yapıyı kurumsal bir yapıya kavuşturmak arzusundayız. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı.

Can Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kalıcı barışa yönelik eşsiz bir dönem yakalandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz.

"MİLLETİMİZ YAŞADIĞI ONCA ZORLUĞA RAĞMEN BİZE İNANIYOR"

İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğini görmek inancımızı daha da perçinledi. Bölgemizde artan gerilimlere rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme devam ediyor. Her alanda gözle görülür artış söz konusu.

Tüm dünyayla birlikte enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek, bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Salgının yanı sıra biz doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz.

Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. İş çevrelerimizle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde süreci yürüteceğiz.