SON DAKİKA... MSB duyurdu: 14 PKK’lı etkisiz hale getirildi!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlediği operasyonda 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. TUSAŞ saldırısı sonrası öldürülen terörist sayısı 176'ya ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ"

Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!