Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lı etkisiz!
Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:34 Son Güncelleme: 28.10.2024 10:39

SON DAKİKA... MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA... MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 23 PKK’lı etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Son olarak Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, MUKTEDİRİZ!

Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

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SON DAKİKA... MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lı etkisiz!
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