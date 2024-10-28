SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’dan çarpıcı sözler: Demir Kubbe de delinecek, cin şişeden çıktı...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sabah YouTube kanalına İsrail'in soykırım politikalarından, Kıbrıs meselesine, yeni anayasa çalışmalarından, S-400 tartışmalarına kadar çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, yeni anayasa çalışmaları için dikkat çeken bir tanım yaptı, "Geleceği, bugünden yönetebilecek bir anayasa" ifadesini kullandı. Akar, İsrail'in soykırım politikasına ise, "Teopolitik siyonazi terörizminin reel politiği bitirmesine insanlık izin vermemelidir" sözleri ile tepki gösterdi.

AKAR'DAN 'YENİ ANAYASA' SÖZLERİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği esaslara baktığınızda olay çok açık ve net. Sivil, kapsayıcı, modern, yeni, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu herkes konuşuyor. Quantum liderliği vs. diyoruz, oraya yakışır bir anayasadan bahsediyoruz. TBMM'de devam eden bir çalışma var. Biz de bunun takipçisiyiz. Ülkemizin gücüne, büyüklüğüne yakışır bir anayasaya kavuşmak hedefimiz." dedi.

Akar, yeni anayasa çalışmalarına yönelik motto niteliğinde bir ifade de kullandı, "Geleceği, bugünden yönetebilecek bir anayasa hazırlamak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.