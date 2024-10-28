Vatana hizmet etme bilincini unutmayın

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Almanya'nın Frankfurt şehrinde YTB tarafından düzenlenen Fuat Sezgin'in Doğumunun 100. Yılı anma etkinliğinde konuştu. Sezgin ile bizzat tanışma şerefine nail olduğunu belirten Erdoğan, "Gençler nerede olurlarsa olsunlar Türkiye'ye hizmet etme bilincini unutmamalı, başka ülkelerdeki bilgi birikiminden faydalanmalı" dedi.Yurtdışına çıkmanın ve orada eğitim görmenin önemini vurgulayan Erdoğan, "Yurtdışına çıkın, alacak çok şeyimiz var. Fakat nerede olursanız olun, ülkenize hizmet etme bilincini unutmayın" diye konuştu.Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar gibi başarılı isimlerin ülkeye olan bağlılıklarını örnek gösteren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu güzel vatana hizmet ederek de ömrümüzü geçirebiliriz. Fuat Sezgin, Müslüman gençlere özgüven aşıladı. Bilimde, fende, teknolojide ecdadımızın 800 yılı aşkın dünyanın zirvesinde olduğunu, bilimde yeniden Müslümanların dünyada zirvede olabileceğini anlatıyordu. 'Siz de başarabilirsiniz çünkü ecdadımız başardı' mesajını vermek istiyordu."