Yeni yuvamızın ilk misafiri oldu

Hatay'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarına yerleşen İpek ailesi, ilk misafir olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.Hatay'da yaşayan İpek ailesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depreme merkez Antakya ilçesindeki Odabaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yakalandı. Evleri ağır hasar alan Ahmet İpik (32) ve Ceylan İpek (24), çocukları Azra (8) ve Mustafa (3) ile dışarı çıkmaya başardı. Önce çadırda daha sonra konteyner kentte kalan aile, 15 gün önce Gülderen Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 3+1 konutlarına taşındı. Önceki gün konut teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpek ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Aileyi yeni yuvalarında ilk ziyaret eden de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Aile ile sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye ederken, ikram edilen çayı yudumladı, tatlıyı yedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerinden ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen alüminyum ustası Ahmet İpek, "Cumhurbaşkanımızı görünce çok heyecanlandık. Çocuklarım, evimizin ilk misafiri olan Cumhurbaşkanımızı, 'Tayyip dede, hoş geldin' diye karşıladı. Kızım Azra'nın gözleri doldu. Cumhurbaşkanımız, Azra'ya 'ne oldu?' diye sordu. Yavrum, 'sizi görünce çok heyecanlandım' diye cevap verince, kızma sarılıp öptü. Çocuklarımla şakalaştı ve hediyeler verdi. Cumhurbaşkanımız tam bir babacan. Bu kadar kısa süre içinde bir eve kavuşacağımızı kesinlikle beklemiyorduk. Konteyner kentte artık çok sıkılmıştık, eşimle ayrılma noktasına gelmiştik. Yeni ev sayesinde ailemle deprem öncesindeki mutlu günlerimize geri döndük. Cumhurbaşkanımız bize hem ev verdi hem de evliliğimizi kurtardı. Allah razı olsun" diyerek sevincini dile getirdi.Zil çaldığında, kapıyı açtığında Cumhurbaşkanını karşısında gördüğünde gözlerine inanamadığını anlatan Ceylan İpek ise, "İçimden 'rüya mı bu? Gerçekten kendisi mi karşımdaki' dedim ve kafamı çevirip bir kez daha baktım. Cumhurbaşkanımızı ilk kez bu kadar yakından görüyordum, bayılacağımı zannettim. Hiç beklemiyorduk, yeni yuvamızın ilk misafiri Cumhurbaşkanımız oldu. Hemen çay demleyip kendisine tatlı ikramında bulunduk. Annemle kız kardeşim de bizim evdeydi. Onlar ile de sohbet etti. İhtiyaçlarımızı sordu. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Allah ondan razı olsun. Sanki babamla konuşuyor gibiydim. O kadar samimiydi" dedi.