AK Parti’nin yeşil devrimi

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçen 101 yılda Türkiye, çevre politikalarında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şekillenmeye başlayan çevre bilinci, kapsamlı projelerle daha da ileri taşındı. Özellikle son 22 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, çevre politikalarında devrim niteliğinde yeniliklere imza attı.Cumhuriyet'in ilanının ardından çevre ve şehircilik politikaları, halk sağlığı ve şehirlerin yaşanabilirliğini artırma hedefiyle şekillendi. Şehir merkezlerinde geniş park alanlarının oluşturulması gibi projeler, dönemin en dikkat çeken çevre düzenlemeleriydi. Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara Gençlik Parkı gibi sembolik projeler de bir bir hayata geçirildi. 1982 Anayasası'na çevre hakkının dahil edilmesi ve 1983 yılında çıkarılan 2872 sayılı Çevre Kanunu, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın temel bir devlet politikası olarak kabul edilmesini sağladı.2002'den itibaren AK Parti iktidarı ile çevre politikalarında köklü değişiklikler yaşandı. Özellikle iklim değişikliği, çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını içeren politikalar, çevreye duyarlılığın artırılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Paris İklim Anlaşması'na taraf olunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede somut adımların atılması, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ortaya koydu.2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye'de çevre bilincinin artırılmasına büyük katkı sağladı. Proje kapsamında bugüne kadar 59,9 milyon ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi ve 188 bin bina Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçti. Ayrıca, proje sadece Türkiye'de değil, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklendi ve dünya çapında örnek gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Millet Bahçeleri" projesi, Türkiye genelinde geniş yeşil alanların oluşturulmasını hedefleyen büyük bir adım olarak hayata geçti. Vatandaşların rahat nefes alacağı 262 millet bahçesi hayata geçirildi.AK Parti döneminde çevre ve şehircilik alanındaki en önemli projelerden biri de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. 2002 yılından bu yana TOKİ, 1 milyon 401 bin konut inşa ederek, modern ve çevre dostu yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağladı. Elektrikli yerli otomobil TOGG'un tanıtımı ise çevre kirliliğini azaltmada önemli bir adım olarak öne çıktı.