Bağımsızlık yolunda omuz omuza

Cumhuriyet'in kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan silah arkadaşları, milli mücadeledeki rolleri ve fedakârlıklarıyla Cumhuriyet'in temel taşlarını oluşturdu.Selanik'te Mustafa Kemal'in komşusu olan Salih Bozok, Milli Mücadele'deki kritik görevlerinden biri olarak Yozgat'taki isyanı bastırmada aktif rol aldı. Atatürk'ün en yakın sırdaşlarından biri olan Salih Bey, "Gazi'nin kırmayacağı tek insan" olarak tanımlandı ve soyadını bizzat Atatürk'ten aldı.Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşı olan Ruşen Eşref Bey, Çanakkale Savaşı'ndaki başarıları dünya kamuoyuna duyurarak Türkiye'nin kahramanlıklarını gözler önüne serdi. Millî Mücadele'de Atatürk'ün yanında olan Ünaydın, bağımsızlık yolundaki mücadelenin tanıklarından biri oldu. Batı Cephesi'nde 1. ve 2. İnönü Savaşları'nı yöneten İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesinin ardından Türkiye'yi Mudanya ve Lozan'da temsil etti. Savaştan sonra Cumhuriyet hükümetinde başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunarak Cumhuriyet'in ilk yıllarına yön verdi.Harp Okulu'nda başlayan arkadaşlıklarıyla Ali Fuat Cebesoy, Sivas Kongresi sonrası Kuvayi Milliye komutanı olarak atanarak Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etti. Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda gösterdiği direnişle halkın güvenini kazandı. TBMM tarafından Dahiliye Nazırı seçilen Ali Fethi Okyar, barış görüşmeleri için Roma, Paris ve Londra'da Türkiye'yi temsil etti. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda da görev almış olan Okyar, Cumhuriyet'in ilk yıllarının diplomatik çabalarına katkıda bulundu.Milli Mücadele'nin önemli komutanlarından Kazım Karabekir, Doğu Cephesi'nde Ermeni çetelere karşı savaşarak Türkiye'nin doğusundaki güvenliği sağladı. Milli Mücadele'deki rolüyle bağımsızlık mücadelesine katkıda bulundu. Refet Bele, Samsun'a Mustafa Kemal ile çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarında yanında oldu; Fevzi Çakmak ise Sakarya ve Büyük Taarruz'da komutan olarak Türkiye'nin askeri gücünü temsil etti. Rauf Orbay, Balkanlar ve Trablusgarp'ta yer aldığı mücadelelerden sonra Milli Mücadele'nin kilit isimlerinden biri oldu.