Bakan Tekin’den Cumhuriyet Bayramı mesajı: Cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak

Bakan Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

Tekin, Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu, aynı zamanda adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, müreffeh yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

"Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir." ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."