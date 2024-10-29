Cevdet Yılmaz’dan ’Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünü, ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim, bu aziz milletin bağımsızlık tutkusunu ve hür yaşama iradesini dünyaya ilan ettiği gündür. Yokluklar ve imkansızlıklar içinde varlığını koruyan milletimiz, küllerinden yeniden doğarak Cumhuriyeti kararlılıkla kurmuştur. Asırlık bir çınar gibi kök salan Cumhuriyetimiz, nice zorluğu aşarak bugünlere ulaşmıştır. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünde, 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar, birliğimize, kardeşliğimize ve vatan sevgimize yönelen her tehdit milletimizin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğramış, bugünden sonra da başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.