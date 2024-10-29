Cumhuriyet 101 yaşında! Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir

Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor...

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KUTLAMALARIN İLK ADRESİ ANITKABİR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkânı ile birlikte 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenecek törene katıldı. Buradaki törenin ardından Beştepe'ye geçerek, tebrikleri kabul edecek.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle bazı illerde yapılması planlanan konser ve eğlence programları iptal edilirken, diğer etkinlikler planlandığı gibi yapılacak. Kutlamalar kapsamında başkent Ankara'da geçit töreni düzenlenecek.

İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de ise Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ise 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Beştepe'de resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması planlanıyor.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI

10:00 Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu bir mesajda bulundu

11:00 Başkan Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti.

13:00 29 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul edecek.

15:30 TUSAŞ Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'ne katılacak.

19:00 Başkan Erdoğan 101. Yıl Hitabı ile 29 Ekim Özel Programı'nda millete seslenecek.