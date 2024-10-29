Kalplerde iz bırakan kahramanlık

Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı'nda, tüm millet, düzenli ordunun yokluğunda büyük fedakarlıklarla düşmana karşı direndi. Özellikle kadınlar, destansı dayanışmada ön saflarda yer alarak cesaretleriyle tarihe geçti. Anadolu'nun dört bir yanında canları pahasına savaşa katılan Türk kadını, hem cephede hem de cephe gerisinde üstlendiği görevlerle vatan sevgisinin simgesi oldu.İstanbul'un işgalinin ardından Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katılan Halide Edip Adıvar, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da ordunun yanında yer aldı. İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Adıvar, bağımsızlık mücadelesinde kadınların gücünü temsil etti.Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından milis gücü kuran Erzurumlu Kara Fatma, Ermeni çetelere karşı verdiği mücadeleyle tanındı. Ardından Bursa ve İzmit'te savaşan Kara Fatma, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da ordunun saflarında savaşarak üsteğmen rütbesine kadar yükseldi.İzmir'in işgaline karşı İstanbul'da konuşma yaparak halkı direnişe çağıran Asker Saime, Milli Mücadele'de aktif rol aldı. Adana ve civarında işgal güçlerine karşı mücadele eden Hatice Hatun, Afyon savaşlarına katılan Tarsuslu Kara Fatma, cepheye mühimmat taşıyan Tayyibe Hatun ve Türk direnişçilerini sağdığı sütle besleyen Sultan Hanım, Kurtuluş Savaşı'nın sessiz kahramanları olarak öne çıktı.Silah kullanmadaki ustalığıyla bilinen Gördesli Makbule, Afyon civarındaki çatışmalarda düşmanla savaşırken başından vurularak şehit düştü. Makbule, Türk kadınının bağımsızlık yolunda verdiği fedakârlığın simgesi olarak anılıyor.Osmaniye'nin Hasanbeyli bölgesinde Fransız işgalcilere karşı savaşan Tayyar Rahmiye, çarpışmada şehit düşen iki arkadaşının naaşını ateş altından kurtarması nedeniyle "Tayyar" unvanını aldı. Mücadelesiyle bağımsızlık savaşında kadınların cesaretini ortaya koydu.1919'da Yunanların Aydın'ı işgal etmesiyle silahlanan Çete Ayşe, kenti işgalden kurtaran direnişte ön saflarda yer aldı. 7 Eylül 1922'ye kadar Yunan güçleriyle çarpışarak, Aydın'ın özgürlüğü için mücadele etti.Erkek kılığına girerek "Halim Çavuş" adıyla bilinen Halime Çavuş, Batı cephesine mühimmat taşımada büyük katkı sağladı. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi, kadınların cephedeki gücünü bir kez daha kanıtladı.