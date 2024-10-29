Küllerinden doğan millet

Düşman güçleri tarafından işgal edilen Anadolu, Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak bağımsızlığını kazanma sürecine tanıklık etti. Ülkenin dört bir yanı işgal altındayken, Türk milleti büyük bir bağımsızlık mücadelesi başlattı. Yokluk ve yoksulluğun gölgesinde geçen karanlık günler, halkın kararlılığı ve direnişiyle tarihin en büyük kurtuluş destanlarından birine dönüştü.Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azim ve cesaretiyle yürütülen sancılı süreç, sadece askeri zaferlerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlık ve inanç, geleceğin temellerini atan bir uyanışı da beraberinde getirdi. İşgalcilere karşı cephelerde verilen amansız mücadele, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi kritik zaferlerle taçlandı.Açlık, yokluk, salgın hastalık gibi zorluklara rağmen, milletin bağımsızlık ve özgürlük için gösterdiği azim, düşmanın Anadolu'dan tamamen temizlenmesine giden yolu açtı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, işgal yıllarında başlayan direnişin zaferle taçlanmasının ve yeni bir geleceğin kapılarının aralanmasının sembolüydü. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle ilan edilen Cumhuriyet, Türkiye'nin kaderini değiştiren köklü bir dönüşümü başlattı.