MHP sahaya indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "iç cephe" uyarılarının ardından, MHP Türkiye Toplantıları'na bugün başlıyor. "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye" sloganı altında yapılacak Türkiye Toplantıları'nın ilki, bugün Erzurum'da düzenlenecek. Toplantıya Ağrı ve Muş'tan da katılım sağlanacak.Bu kapsamda toplam 27 bölge toplantısı gerçekleştirilecek. Katılımın istenilen seviyede tutulabilmesi ve ulaşımın kolay olması bakımından toplantılar 3'er il halinde organize edilecek. Bölgesel toplantılar için 3'er ilin belirlenmesinde, partinin ambleminde yer alan 3 hilalden ilham alındı. Toplantılarda parti mensuplarıyla, vatandaşlarla bir araya gelinecek. Bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulacak. Bölgelerde düzenlenecek her toplantıya mutlaka genel merkez yöneticileri, MYK üyeleri ve milletvekilleri katılacak. Toplantılar 2 Kasım'da Kars, Ardahan, Iğdır, 3 Kasım'da Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Erzincan, Sivas, Tunceli, Rize, Trabzon, Artvin, Siirt, Batman, Şırnak ile devam edecek.