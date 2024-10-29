Onlar Cumhuriyet’in İlk’leri

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türkiye'de birçok alanda önemli ilkler yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan yenilikler, toplumun her kesimine dokunan değişimlerin de habercisi oldu.İşte Cumhuriyet'in ilk gelişmeleri:29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin hemen ardından, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhuriyet'in ilanından önce açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecellisi olarak tarih sahnesinde yerini aldı.Cumhuriyet döneminin ilk kadın doktoru olan Safiye Ali, tıp eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek sağlık alanında öncülük etti. Kadın ve çocuk sağlığı konusundaki çalışmalarıyla tanındı. Cumhuriyet'in ilanından sonra açılan ilk öğretmen okullarında görev yapan Satı Bey, modern eğitim anlayışının yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen reform, modern eğitim anlayışının temelini atarak bilimsel çalışmaların önünü açtı.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, Cumhuriyet'in eşitlik ilkesinin bir yansıması olarak tarihe geçti. Ekonomik bağımsızlığın sembolü olarak 1927'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilk Türk lirası basıldı. 1927'de yapılan ilk radyo yayını, kitle iletişiminin başlangıcını simgeliyordu. Bu gelişme, toplumun haber alma ve kültürel etkinliklere erişim biçimini köklü şekilde değiştirdi.Demokrasi yolunda atılan büyük adımlardan biri, 1946'daki çok partili seçimlerle geldi. Türkiye, tek parti yönetiminden çıkarak siyasi rekabetin yaşandığı yeni bir döneme kapı araladı. Kadınların siyasete katılımını teşvik eden önemli bir gelişme, 1930'da Artvin'in Yusufeli ilçesinde Sadiye Hanım'ın Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olarak seçilmesiyle yaşandı.