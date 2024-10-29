Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ’a yönelik saldırıyla ilgili açıklama: PKK’nın son çırpınışları

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadığı terör saldırısına rağmen dik duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz diyerek bu milletin cesaretini bir kez daha tüm dünyaya ilan eden TUSAŞ'ın kahramanlarına, cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden devraldığı emaneti gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden şüphe duymuyorum.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇOK AĞIR DARBELER İNDİRDİK"

Bu tür saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz. Asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı göreve almaktan geri çekinmeyiz.