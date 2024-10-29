Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ’a yönelik saldırıyla ilgili açıklama: PKK’nın son çırpınışları

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"TUSAŞ KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımızın çoğu taburcu edildi. Tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Şehitlerin ölüler olmadığına onların diri olduğuna inanıyoruz.
Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadığı terör saldırısına rağmen dik duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz diyerek bu milletin cesaretini bir kez daha tüm dünyaya ilan eden TUSAŞ'ın kahramanlarına, cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden devraldığı emaneti gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden şüphe duymuyorum.
"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇOK AĞIR DARBELER İNDİRDİK"
Bu tür saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz. Asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı göreve almaktan geri çekinmeyiz.
Terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit harekatıyla Irak sınırındaki güvenliğimizi sağlıyoruz. Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI"
Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. Asırlar önce olduğu gibi bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.
Bu tür hain eylemler bölücü terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Ülkemizin geleceğinde teröre yer yoktur asla olmayacaktır. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz.
"SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'İ GEÇTİ"
Uyguladığımız politikalarla savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 20'lerden bugün yüzde 80'i geçti. Savunma Sanayii Türkiye ekonomisine en çok katkı veren sektörler arasında yer alıyor. İHA pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. Artık kimsenin icazetini aramıyoruz. İnsansız ve otonom deniz araçlarından, uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.
"ÇELİK KUBBE'Yİ YAPACAĞIZ"
Terörist sızmaların engellenmesi dahil birçok tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.
Zahide kardeşimiz 2021 yılından itibaren lider mühendis olarak çalışmıştır. Jandarma'ya teslim edeceğimiz Gökbey helikopterimizle birlikte Zahide kardeşimiz ve diğer şehitlerimizin de ruhunu şad edeceğimize inanıyoruz.
Toplamda 20 adet Gökbey helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak.