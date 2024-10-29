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Giriş Tarihi: 29.10.2024 20:12

Soylu’dan Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde Nuri Killigil Paşa’nın mezarına ziyaret

Cumhuriyet’in 101. yıldönümünde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakü’yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa’nın mezarını ziyaret etti.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Soylu’dan Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde Nuri Killigil Paşa’nın mezarına ziyaret

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde Bakü'nün işgalden kurtulmasında önemli rol oynayan Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Türk savunma sanayisinin mimarı Nuri Killigil Paşa'nın mezarını bir ziyarette bulundu.

Killigil Paşa'nın mezarına düzenlediği ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan Süleyman Soylu, "Nuri Killigil Paşam, Bakü Fatihi. Savunma Sanayii'nin ilk adımını atanlardan. Azerbaycan'dan Filistin'e, Türk dünyasından diyarı İslam'a sevk edecek kalp ve mahareti olan Sütlüce'deki silah fabrikasında meşum bir patlamada arkadaşlarıyla Şehit olan büyük Komutan. Emanetin ehil ellerde. Şehit olduğun patlamadan sonra cenaze namazını kıldırmadılar. Kıldırmayanları da biliyor ve onlarla mücadele ediyoruz. Biz bir taraftan, savunma sanayiinin kahramanları bir taraftan" ifadelerini kullandı.

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Soylu’dan Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde Nuri Killigil Paşa’nın mezarına ziyaret
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