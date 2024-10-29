TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Cumhuriyet başöğretmenimizdir

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetin son çeyreğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damgasını vurduğunu ve cumhuriyetin demokratik yanının gelişmesi için önemli reformlar yapıldığını belirtti.Bozdağ'ın mesajları şöyle: Cumhuriyet, millete rağmen iktidar olunamayacağını herkese öğretmiştir. Cumhuriyet, milletin efendileri olmadığını, milletimizin her bir ferdinin kanun önünde eşit olduğunu da herkese ve her kesime öğretmiştir. Cumhuriyet sadece hükûmet şeklimiz değil; aynı zamanda sürekli görev başındaki başöğretmenimizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Yüzyılı olarak ilan edildi. Türkiye Yüzyılı'nın, başarılarla dolu bir Türk asrı olması, ülkemizin bölgesinde ve dünyada daha güçlü, daha etkin ve daha belirleyici lider bir ülkeye dönüşmesi için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki AK Parti iktidarları, cumhuriyetimizin ilk asrının yaklaşık son çeyreğine damgasını vurdu. Bir yandan büyük bir altyapı ve kalkınma hamlesi yaparken, diğer yandan cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması ve demokratik devlet vasfının daha da güçlendirilmesi için önemli reformlara ve nice ilklere imza attı. Başörtülü kadınların eğitim ve kamuda çalışması önündeki engeller kaldırıldı...İnsanımıza yeni haklar verilerek ve yeni hak arama yolları açılarak, cumhuriyetimizin insan haklarına saygılı devlet, hukuk devleti ve demokratik devlet vasıflarını daha da güçlendirdik. Böylelikle devleti ve devlet organlarını doğrudan halkın denetimine açtık. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme usulünün getirilmesiyle, cumhuriyetimizin demokratik devlet vasfı güçlendirildiği gibi 'Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir' temel ilkesi, diğer bir anlatımla milli irade de güçlendirilmiştir.Artık, Ankara'daki hesap veya oyunlarla iktidarı devirme veya değiştirme devri kapandı. İktidarı seçme ve değiştirme yetkisi, sadece ve sadece seçim usulü ile sandıkta halkın verdiği oyla mümkündür. Halkın oyu dışında iktidara gelme ve iktidarı değiştirme imkanı yoktur. Artık herkes bilmeli ki cumhuriyetimizin koruyucusu da kollayıcısı da aziz Türk milletidir. Halkımız, devlet şeklimizin cumhuriyet olduğu, Cumhuriyetimizin nitelikleri, Devletimizi ve Cumhuriyetimizi tanımlayan Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemezliği hususlarında müttefiktir. Bu milli mutabakat, son derece önemlidir. Bu milli mutabakatın sarsılmasına ve zayıflatılmasına izin verilmemelidir.