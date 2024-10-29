Türkiye tüm mazlumların umudu

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrultusunda Türkiye, kuruluşundan bu yana mazlum milletlere yardım eli uzatarak uluslararası barış ve dayanışmaya katkı sunmayı temel bir görev bildi. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurlara destek olan Türkiye, insani krizlerden savaş mağdurlarına kadar pek çok alanda fedakâr duruşunu sergileyerek küresel barışın sembol ülkelerinden biri haline geldi.1950'de Kore Savaşı'na katılan Türkiye, yalnızca askeri destekte bulunmakla kalmayarak Kore halkıyla dostane bir bağ kurdu. Balkanlar'daki kriz dönemlerinde de Türkiye, Bosna- Hersek ve Kosova'da Müslüman halka destek çıkarak, bölgedeki barış ve istikrarın temini için insani yardımlarını sürdürdü.2011'de Suriye'deki iç savaşla birlikte Türkiye, milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kapılarını açarak onlara güvenli bir sığınak sundu. Kurduğu kamplarla Suriyelilerin barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılarken, uluslararası kamuoyuna da insani yardımların artırılması çağrısında bulundu. Myanmar'da zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına karşı Türkiye, Arakan halkının haklarını savunarak uluslararası harekete öncülük etti. TİKA ve Türk Kızılay aracılığıyla Bangladeş'e sığınan Arakanlılara yönelik insani yardımlar sağlayarak, mazlum halkın yanında yer aldı.Filistin halkının bağımsızlık mücadelesinde Türkiye, her dönemde Filistin'in yanında durarak Kudüs'ten Gazze'ye kadar Filistin halkının haklarını savundu. Filistin davasında uluslararası toplumu harekete geçirme çabalarıyla Türkiye, Filistin halkına verdiği desteği güçlü bir şekilde sürdürüyor. Türk Kızılay ve TİKA, Türkiye'nin küresel yardım misyonunu temsil eden iki önemli kuruluş olarak Afganistan, Somali, Sudan ve Yemen gibi pek çok kriz bölgesinde sağlık, eğitim ve gıda yardımları sağladı. Bu yardımlar, Türkiye'nin mazlumlara duyduğu bağlılığı dünya çapında hissettiriyor.