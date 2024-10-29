TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

YARALILARIMIZIN HEMEN HEMEN HEPSİ TABURCU OLDU

Tabi alçak saldırıda 5 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, mesai arkadaşlarına ve milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın hemen hemen hepsi taburcu oldu. Şu anda hastanede olan yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Bakan Yerlikaya: TUSAŞ soruşturması devam ediyor

Bu noktada biz de Hükümet olarak İçişleri Bakanlığı olarak MİT ile beraber bütün gücümüz ve kuvvetimizle terörüz bizi olumsuz etkileyebileceği tüm riskleri gözden geçiriyoruz.