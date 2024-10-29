TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Teröristlerin Türkiye'ye paramotorla geldiklerini değerlendiriyoruz" dedi.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturma adli ve idari olarak devam ediyor. Mülkiye müfettişleri, Emniyet ve Jandarmadan oluşan karma bir komisyonumuz var idari olarak bunu yürütüyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturmayı yürütüyor.
YARALILARIMIZIN HEMEN HEMEN HEPSİ TABURCU OLDU
Tabi alçak saldırıda 5 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, mesai arkadaşlarına ve milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın hemen hemen hepsi taburcu oldu. Şu anda hastanede olan yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ soruşturması devam ediyor
Bu noktada biz de Hükümet olarak İçişleri Bakanlığı olarak MİT ile beraber bütün gücümüz ve kuvvetimizle terörüz bizi olumsuz etkileyebileceği tüm riskleri gözden geçiriyoruz.
"TERÖRİSTLERİN PARAMOTORLA GELDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
26 Eylül 2022'de Mersin'de polisevimize yönelik saldırıda olduğu gibi 1 Ekim Emniyet Genel Müdürlüğü saldırısında olduğu gibi aynı şekilde paramotorlarla Türkiye'ye geldiklerini düşünüyoruz. Hava kuvvetleri ile çalışmalarımız devam ediyor netleştiği zaman kamuoyu ile paylaşacağız."