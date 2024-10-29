Giriş Tarihi: 29.10.2024 12:27Son Güncelleme: 29.10.2024 12:31
TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişiye soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 ilde 30 kişi hakkında TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısıyla ilgili yalan haber ve görüntü paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirtti.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yalan haber ve görüntü paylaşan kişiler hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 9 ilde 30 kişinin belirlendiğini duyurdu.
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TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişiye soruşturma