Ankara’da yavaş belediyecilik: Yüzde 80’i bitmiş duraklar 7 yıldır tamamlanamadı!

AK Parti döneminde Hacı Bayram-Veli Camii çevresindeki dolmuş esnafı ve vatandaşı rahatlatmak için başlatılan toplu durak projesinin altı otopark, üstü ise müze olarak tasarlanmıştı. AK Parti döneminde 80 ilerleme kaydeden proje, ABB yönetiminin başkan değiştirmesiyle durma noktasına geldi. Yavaş'ın göreve geldiği günden bugüne hiçbir ilerleme kaydetmeyen proje ile ilgili bölge esnafı ve vatandaşlar şikayetçi. Dolmuş esnafı durak sorununun kargaşaya neden olduğunu belirtiyor.

Konu ile SABAH'a konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yavaş yönetimine seslendi. Milletvekili Gökçek; "AK Parti nefretinizi bir kenara bırakın yapılan hizmetlere sahip çıkın. Yüzde 80'i AK Parti döneminde bitmiş olan Hacı Bayram dolmuş durakları maalesef Sayın Mansur Yavaş döneminde en ufak ilerleme kaydetmedi. Vatandaş mağdur, esnaf mağdur. Mansur Yavaş'ın yapılanları durdurma yönünde maalesef bir hareket tarzı var. Biliyorsunuz Anka Parkı heba etti, yıkılmak üzere bir hale getirdi. Bundan daha kısa bir süre önce açılan buz pateni yıllarca kapalı kaldı" dedi.

Dolmuş duraklarının, olduğu yerde 7 yıldır çivi çakılmadan durduğunu belirten Gökçek; "Sayın Mansur Yavaş AK Parti düşmanlığınızı bir kenara bırakın. Vatandaş için ortak akıl noktasında birleşelim ve şehrimize kazandırdığımız hizmetlere sahip çıkın. Tabi hiçbir iş yapmadığı gibi biliyorsunuz belediye bütçesi dışında 35 milyar TL'de mal satarak belediye bir gelir elde etti. Şimdi bu gelir elde ederek bir yol yapmıyor. Mevcut projeleri devam ettirmiyor. Peki, bu paralar nereye harcanıyor? Bunları da sormak istiyoruz. Bunların takibinin yapılması lazım. Maalesef Ankara'nın 35 milyar TL'si de şu anda kayıp durumda. Bu söylediğim bütçe belediye bütçesi dışındaki kalan bir rakamdır. Maalesef böyle bir durum var." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Gökçek; "Hatırlar mısınız bilmiyorum Gökçek döneminde 4,5 ayda Esenboğa Havalimanı yolu yapıldı. Orada bir ısıtmalı viyadük var. Şu anda maalesef ısıtması çalışmıyor. Onu dahi çalıştıracak durumda değil belediye. Orada 8 tane alt geçit, 8 tane yaya üst geçidi var. Ama maalesef Mansur Yavaş... Parayı nereye harcadığını gösteremiyor. Şimdi eskiden bir Ankara Bulvarı, bir İncek Bulvarı, bir Malazgirt Bulvarı, bir Batıkent Bulvarı vardı Ankara'ya yapılan. Peki, Mansur Yavaş'ın ne yaptığını sorduğumuz zaman bunun cevabını hiç birimiz söyleyemiyoruz. Ama paraların da nereye gittiğinin hesabını da sorduğumuz zaman maalesef buna da cevap veremiyorlar. Bol bol konser yapıyorlar görüyorsunuz ve heykel açılışları. Ve trafik şu anda Ankara'da Ankara' da felç durumda. Yeni yol yapmanın trafiğin durumunu daha kötüye götüreceğini söyleyen bir anlayışla yapabilecek hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.