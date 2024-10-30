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Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:39 Son Güncelleme: 30.10.2024 11:40

Başkan Erdoğan, Meral Akşener hakkındaki açtığı tüm davalardan feragat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti. Kararı, Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Erdoğan, Meral Akşener hakkındaki açtığı tüm davalardan feragat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Meral Akşener hakkındaki açtığı tüm davalardan feragat etti
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