‘Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’

Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum.Heryönüyle ileri bir demokrasiyiinşa etmek için Cumhuriyet'intemel ilkelerinden aldığımızgüçle, emin adımlarla ilerliyoruz.Cumhuriyetimizi, bağımsızlıkruhu ve milli dış politikavizyonumuz ile dünya sahnesindedaha da ileri taşımayakararlıyız.BizimCumhuriyetimiz şehitlerimizin kanlarıyla ödenenMilli Mücadele'nin taçlanmış halidir.Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nintemelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısındadimdik durmaktır.Herkarış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş,ecdadımızın bizlere emaneti olanülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuylageleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz.Bu yüzyılı TürkiyeYüzyılı yapmak için durmaksızın çalışıyoruz.Aziz milletimizin bütün imkânsızlıklaragöğüs geren mücadele azmi ve kararlılığıyla kurduğuCumhuriyetimizin 101. yılında, büyük ve güçlü Türkiyehedefi için emin adımlarla ilerliyoruz.TürkiyeCumhuriyeti'nin ilerlemesi yolunda karşısına çıkan hiçbirengel bizleri yıldırmayacaktır, tam aksine, bu yoldaazimle çalışmaya devam edeceğiz.Cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetleyarınlara uzanacaktır.