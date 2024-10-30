Haberler Gündem Haberleri ‘Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’
Giriş Tarihi: 30.10.2024

‘Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’

ANKARA
‘Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’
EMİNE ERDOĞAN: Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

CUMHURİYET BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN HARCIDIR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhuriyetimizi, bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuz ile dünya sahnesinde daha da ileri taşımaya kararlıyız.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bizim Cumhuriyetimiz şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için durmaksızın çalışıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Aziz milletimizin bütün imkânsızlıklara göğüs geren mücadele azmi ve kararlılığıyla kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yılında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için emin adımlarla ilerliyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi yolunda karşısına çıkan hiçbir engel bizleri yıldırmayacaktır, tam aksine, bu yolda azimle çalışmaya devam edeceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacaktır.

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‘Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’
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