‘Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’

EMİNE ERDOĞAN:
Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum.
CUMHURİYET BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN HARCIDIR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Her
yönüyle ileri bir demokrasiyi
inşa etmek için Cumhuriyet'in
temel ilkelerinden aldığımız
güçle, emin adımlarla ilerliyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
Cumhuriyetimizi, bağımsızlık
ruhu ve milli dış politika
vizyonumuz ile dünya sahnesinde
daha da ileri taşımaya
kararlıyız.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Bizim
Cumhuriyetimiz şehitlerimizin kanlarıyla ödenen
Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir.
Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nin
temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında
dimdik durmaktır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Her
karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş,
ecdadımızın bizlere emaneti olan
ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla
geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Bu yüzyılı Türkiye
Yüzyılı yapmak için durmaksızın çalışıyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
Aziz milletimizin bütün imkânsızlıklara
göğüs geren mücadele azmi ve kararlılığıyla kurduğu
Cumhuriyetimizin 101. yılında, büyük ve güçlü Türkiye
hedefi için emin adımlarla ilerliyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilerlemesi yolunda karşısına çıkan hiçbir
engel bizleri yıldırmayacaktır, tam aksine, bu yolda
azimle çalışmaya devam edeceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle
yarınlara uzanacaktır.