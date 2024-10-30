CHP MYK Esenyurt’ta olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine açıklamalarda bulundu.

Daha önce 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapmayı planladıkları kampı iptal ederek milletvekillerini İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdiğini belirten Özel, "Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplayacağız." bilgisini verdi.

Partisinin MYK'sını da bugün 13.30'da Esenyurt CHP İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdığını aktaran Özel, tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları da saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.