CHP’den sahte belge üzerinden hükümete muhalefet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyet MEB önünde öğretmen adaylarının atama sürecindeki ilişkin oturma eylemi başlattı. Öğretmen atamlarına ilişkin süreci SABAH derledi. Önceki yıllarda öğretmen atamalarında yalnızca sözlü sınav puanı etkili olurken, MEB'in yaptığı son düzenlemeyle bu puanın etkisi yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürüldü. Artık adayların KPSS puanı da yüzde 50 oranında başarı puanına dahil ediliyor. CHP ve bazı sendikalar, bu düzenlemenin iptali için yargıya başvurmuş olsa da, Danıştay bu başvuruları öğretmenlerin lehine olacak şekilde reddetti.

SAHTE BELGELERLE PROVOKASYON

Danıştay kararının ardından MEB, öğretmen adaylarının mağduriyet yaşamaması için mülakat sonuçlarını 25 Ekim Cuma günü açıkladı. Ancak CHP öncülüğündeki bazı muhalif çevreler, sosyal medyada dolaşıma giren sahte sonuç belgelerini kullanarak MEB ve hükümete karşı bir algı operasyonu başlattı. Bu belgelerle öğretmen adayları provoke edilerek sokağa davet ediliyor.

MUHALEFETİN SAHTE BELGELERİ KULLANMASI

İddiaya göre, KPSS puanı 79 ve altında olan adaylara sözlü sınavda 100 puan verilmiş gibi gösteriliyor. Ancak MEB kaynaklarından alınan bilgiye göre, KPSS puanı 79 olan hiçbir aday mülakattan 100 puan almadı.

KPSS PUANI 93'ÜN ALTINDAKİLERE 100 PUAN YOK

CHP ve muhalif çevreler, sahte belgeler üzerinden öğretmen adaylarını istismar ederken, gerçek sonuçlar incelendiğinde KPSS puanı 93'ün altındaki hiçbir adayın sözlü sınavdan 100 puan almadığı ortaya çıktı.

60 BİN ADAYDAN SADECE 100'Ü BARAJI GEÇEMEDİ

MEB'in öğretmen adaylarını mesleki bilgi, kültürel birikim, iletişim becerisi ve temsil yeteneği gibi kriterler üzerinden değerlendirdiği sözlü sınavda, 60 bin aday arasında yalnızca 100 kişi 60 puanın altında kaldı. Ayrıca, sosyal medyada "5-10 puan" aldığı iddia edilen adayların sorulara yanıt vermedikleri için en düşük puanı aldıkları belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN:TORPİL OLMAKSIZIN MÜLAKATLARI TAMAMLADIK



AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, CHP'nin, öğretmen atamalarındaki mülakat süreci nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemini değerlendirdi. Tekin, "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdi. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar" diye konuştu.



"ÖĞRETMENLERİN DUYGULARIYLA OYNUYORLAR"



Öğretmenlerin onurlarıyla oynanmamasını isteyen Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarıyla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair düşünceleri varsa, komisyonlarla ilgili gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız, kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar" ifadesini kullandı.