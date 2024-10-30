CHP’li belediyeden insanlık dışı uygulama: Temizlik işçilerine çip taktılar

ursa Mudanya Belediyesinde, CHP'li Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın öncülüğünde büyük bir skandal yaşandı. Temizlik İşleri, Park ve bahçeler ile Fen işleri Müdürlüklerine bağlı olan işçilere, sinyal veren takip cihazları takıldığı ortaya çıktı. İşçiler, kendilerine verilen cihazları kemerlerine takmaları yada ceplerinde taşımaları konusunda zorlandı. Sahada çalışan emekçi personele yapılan insanlık dışı uygulama, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş olan skandal uygulama, sendika yöneticilerinin hassasiyeti ile ortaya çıktı. Genel–İş Sendikası yetkilileri, insanlık onurunu ayaklar altına alan ve işçiyi adeta köle yapan takip cihazlarını işçilerin üzerinden sökerek belediyeye iade etti.Skandal uygulama ile ilgili olarak açıklama yapan Genel İş Sendikası 1 Nolu Şube Sekreteri Hasan Özdemir, "Belediye yönetimi sahada çalışan park bahçeler, temizlik, fen işleri çalışanlarımıza takip cihazı verip, cihazları kemerlerine bağlamalarını, yanlarında gezdirmeleri ve ceplerinde dolaştırmalarını istedi. Sendika olarak, olayı duyar duymaz, işçilerimizin üzerindeki cihazları söküp, idareye iade ettik. Cihazlarını geri iade etmemiz, yönetimle yürüttüğümüz toplu sözleşme görüşmelerine de yansıdı. Öyle ki, ertesi gün toplu sözleşmedeki 980 lira olan yevmiye teklifini, 930 liraya düşürdüler" dedi.Mudanya Belediye yönetiminin işçilere takip cihazı takmalarının gerekçesini de paylaşan Genel-İş Sendikası 1 Nolu Şube sekreteri Hasan Özdemir, "Belediye yönetimi bize, Mudanya halkının, temizlik işçilerine büyük tepkisi olduğunu ve takip cihazı sayesinde, işçilerin ne kadar çok çalıştıklarını ispat etmek istediklerini söylediler" dedi.