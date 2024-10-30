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Giriş Tarihi: 30.10.2024 20:37 Son Güncelleme: 30.10.2024 20:40

CHP’nin hakim çelişkisi: Ekrem İmamoğlu davasında önce reddi hakim talebinde bulundu sonra sahip çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili süren davada CHP’lilerin HSK’ya başvuru yaparak daha önce reddi hakim talebinde bulundukları hakimin bu kez de yer değiştirilmesine tepki göstererek yeni bir başvuru daha yaptılar.  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konudaki çelişkiye dikkat çekerek, “Reddi hakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu bir atama nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil.” dedi.

Halit TURAN Halit TURAN
CHP’nin hakim çelişkisi: Ekrem İmamoğlu davasında önce reddi hakim talebinde bulundu sonra sahip çıktı!

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili süren davada HSK'ya başvuru yaptı. CHP'nin avukatları, görev yeri değiştirilen Hakim Hüseyin Zengin'in atamasını yapan HSK 1'inci Dairesi üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasını talep etti.

BAKAN TUNÇ CHP'NİN ÇELİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, sanık avukatlarının daha önce aynı hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunduklarını hatırlatarak, "Reddi hakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. O hakimi kendileri reddetmişlerdi. Bugün çıkıp 'Hakimler Savcılar Kurulunun görevden aldığı' şeklindeki yorumlar doğru değil, o bir çelişki" dedi.

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CHP’nin hakim çelişkisi: Ekrem İmamoğlu davasında önce reddi hakim talebinde bulundu sonra sahip çıktı!
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