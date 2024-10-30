DEM'li başkanın “kimseyi işten atmayacağız” sözü tersine döndü: 7 ayda 671 kişiyi işten attılar!

DEM Partili Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Doğan Hatun'un seçimden önce bu konuyu kendisine soran bir belediye işçisine verdiği cevap gündem oldu.

X hesabından Doğan'a yazan işçi, "Eğer seçilirseniz kayyum döneminde işe alınanları çıkaracak misiniz veya yerlerinde değişiklik yapacak mısıız?" diye soruyor. Doğan Hatun ise "Emeği ile çalışan hiç kimse ile problem yaşamayız merak etmesin kimse. Biz genel Sekreter (ithal bürokratlar) ve daire başkanları ile çalışmayız. Onu söylüyoruz. Diğerleri hepsi bizim insanımız. Kim söylüyorsa inanmayın" cevabını veriyor.

671 KİŞİ İŞTEN ATILDI

Doğan Hatun'un Eşbaşkanı olduğu DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi seçimden sonra bu soruyu soran M.B. isimli çalışanın da olduğu tam 671 işçiyi sorgusuz sualsiz şeklide işten attı.

Geçtiğimiz günlerde DEM Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin diğer Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de "elbette söz verdiklerimizi alacağız. Aldık ve almaya da devam edeceğiz" şeklinde skandal açıklama yaparak işçi kıyımını ve yandaş kadrolaşmasını itiraf etmişti.