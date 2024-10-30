Haberler Gündem Haberleri DEM'li başkanın “kimseyi işten atmayacağız” sözü tersine döndü: 7 ayda 671 kişiyi işten attılar!
Giriş Tarihi: 30.10.2024 17:03

DEM'li başkanın “kimseyi işten atmayacağız” sözü tersine döndü: 7 ayda 671 kişiyi işten attılar!

Yerel seçimlerden önce hiç bir işçiyi işten çıkarmayacaklarına dair söz veren DEM Partili belediyeler, seçimden sonra bu sözlerini unutarak 7 ayda eşi benzeri görülmemiş bir işçi kıyımına imza attı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 7 ayda bugün de işten atılan 21 kişi ile birlikte 671 kişinin işine son verdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM’li başkanın kimseyi işten atmayacağız sözü tersine döndü: 7 ayda 671 kişiyi işten attılar!

DEM Partili Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Doğan Hatun'un seçimden önce bu konuyu kendisine soran bir belediye işçisine verdiği cevap gündem oldu.

X hesabından Doğan'a yazan işçi, "Eğer seçilirseniz kayyum döneminde işe alınanları çıkaracak misiniz veya yerlerinde değişiklik yapacak mısıız?" diye soruyor. Doğan Hatun ise "Emeği ile çalışan hiç kimse ile problem yaşamayız merak etmesin kimse. Biz genel Sekreter (ithal bürokratlar) ve daire başkanları ile çalışmayız. Onu söylüyoruz. Diğerleri hepsi bizim insanımız. Kim söylüyorsa inanmayın" cevabını veriyor.

671 KİŞİ İŞTEN ATILDI

Doğan Hatun'un Eşbaşkanı olduğu DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi seçimden sonra bu soruyu soran M.B. isimli çalışanın da olduğu tam 671 işçiyi sorgusuz sualsiz şeklide işten attı.

Geçtiğimiz günlerde DEM Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin diğer Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de "elbette söz verdiklerimizi alacağız. Aldık ve almaya da devam edeceğiz" şeklinde skandal açıklama yaparak işçi kıyımını ve yandaş kadrolaşmasını itiraf etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEM'li başkanın “kimseyi işten atmayacağız” sözü tersine döndü: 7 ayda 671 kişiyi işten attılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA