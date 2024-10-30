Dünyadan tebrik yağdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev:
Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi uluslararası alanda
yüksek itibar ve güven kazanmış bir ülke olarak
girmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye'nin büyük
başarıları Erdoğan'ın vizyoner ve bilge liderliğinde
yürütülen çalışmalarla mümkün oldu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko:
Çağdaş Türkiye modernleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Almanya'daki ADF partisinden Maximilian Krah:
Türkiye
artık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik
gücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadar
Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak.