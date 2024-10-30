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Giriş Tarihi: 30.10.2024

Dünyadan tebrik yağdı

Dünyadan tebrik yağdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi uluslararası alanda yüksek itibar ve güven kazanmış bir ülke olarak girmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye'nin büyük başarıları Erdoğan'ın vizyoner ve bilge liderliğinde yürütülen çalışmalarla mümkün oldu.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko: Çağdaş Türkiye modernleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Almanya'daki ADF partisinden Maximilian Krah: Türkiye artık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadar Fransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak.
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Dünyadan tebrik yağdı
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