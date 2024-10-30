Dünyadan tebrik yağdı

Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi uluslararası alandayüksek itibar ve güven kazanmış bir ülke olarakgirmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye'nin büyükbaşarıları Erdoğan'ın vizyoner ve bilge liderliğindeyürütülen çalışmalarla mümkün oldu.Çağdaş Türkiye modernleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.Türkiyeartık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalya'nın ekonomikgücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadarFransa'dan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak.