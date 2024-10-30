Emanetin emin ellerde

Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Aziz Atatürk; bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhu yolumuzu fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde yolculuğunu çok daha kararlı sürdürmektedir" yazdı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erdoğan'a tebriklerini sundu.Resmi törenlerin ardından Anıtkabir'e, Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlar akın etti. Ziyaretçi sayısı 745 bin 920 olarak açıklandı.