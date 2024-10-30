Gururla, onurla nice yıllara Türkiyem

Geçen hafta TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla karanlığı boğulmak istenen Türkiye, alçaklara inat Cumhuriyet'in 101'inci yıldönümünü her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutladı. İşte yurdun dört bir yanında düzenlenen yüzlerce etkinlikten sayfamıza sığdırabildiklerimiz:Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden ve havadan 'Su Gözü' gösterisi yaptı. Gösteriyi şehit aileleri ve gaziler, Türkiye'nin milli gemilerinden TCSG Yaşam'dan izledi. Düzenlenen 'Bayrak Yürüyüşü'nde ise gençler, Cumhuriyet'in 101. yılını simgeleyen 101 metrelik Türk bayrağı taşıdı.Komandolar yürüyüş ve gösteri yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayraklı dev sıcak hava balonu şişirildi.Komandolar marşlarla yürüdü, vatandaşlardan alkış aldı.Fethiye'de bir eğitmen ve 6 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında özel dalış yaparak, suyun 5 metre altında Türk bayrakları ve kutlama afişi açtı.Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ve dalgıçlar, Van Gölü'nde dalış yaparak Türk bayrağı açtı.İspir ilçesinde 'Dağların Oğlu' ismiyle tanınan profesyonel dağcı Bülent Erkan, 3 bin 470 rakımlı Kaçkar Dağları'nda zirve yaparak Türk bayrağı açtı.35 dağcı, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanarak zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.Kapadokya'da, balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet Yürüyüşü yaparak Atatürk'e yazdıkları mektupları Atatürk'ün kaidesine bıraktı.Atakum Koşu Kulübü'nün 25 üyesi, 29 Ekim'in yıldönümünde 29 kilometre koştu.Güdül ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı, her yıl 2 gün boyunca yakılan geleneksel 'sinsin ateşi' etrafında coşkuyla kutlandı.Kutlamalar, 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen tarihi Türk bayrağı önünde gerçekleştirildi.Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Anafartalar (S-356) Denizaltısı ziyarete açıldı.Üniversite öğrencileri, 1923 metrelik parkurda yarıştı. Kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.Gençler Türk bayrağıyla Göbeklitepe'ye yürürken, dalgıçlar Fırat Nehri'ne dalıp Türk bayrağı açtı.Jandarmanın kayıplara karşı canlı bulma köpeği ve narkotik köpeği gösteri yaptı.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mansur Dağgülli, hastası N.D.'nin (68) böbreğinden parçalayarak çıkardığı yaklaşık 50 taşla '29' yazdı.Tören geçişi esnasında İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Beyim değil beynim bilir, ben bir Cumhuriyet kadınıyım' yazılı pankart taşıdı.Kızılay Karatay ekibi ve gönüllüler, hasta çocukları hastanede ziyaret etti.Merkeze bağlı Koçpınar Elmacık Köyü'nde yaşayan 66 yaşındaki Meryem Altın, ilkokula giderken ezberlediği Cumhuriyet şiirini, mezun olduğu ve şiiri öğrendiği Şehit Halil Köksal İlkokulu önünde ayağında terliği, şalvarı, üzerinde yeleği ile okudu. Altın'ın hiç aksatmadan şiir okuması büyük alkış aldı.Cumhuriyet'in 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ümraniye Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları, ponpon ve tahtalarla yaptıkları gösterilerle izleyenlere keyifli ve gururlu anlar yaşattı. Miniklerin yaptığı 'Vatan Sevgisi' temalı resimler ise "101 yıllık Cumhuriyet emin ellerde" dedirtti.SABAH