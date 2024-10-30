Hainler Sivas’tan Ankara’ya taksiyle gelmiş

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı.SABAH'ın edindiği bilgilere göre; 23 Ekim'de saldırıyı gerçekleştiren ve 5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın ise yaralandığı terör saldırısından bir gün önce PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in Sivas'ın Kangal ilçesinde öğle saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.Teröristleri televizyonda görünce tanıdığını söyleyerek ihbarda bulunan bir lokanta görevlisinin polise bildirmesiyle ortaya çıkan gelişme sonrası 2 teröristin ilçeye başka bir yerden beyaz bir kamyonet ile geldikleri tespit edildi. O kamyonetin nereden geldiği ise henüz belirlenemedi.İddiaya göre iki terörist; o kamyonetle gelip bir süre ilçe merkezinde durduktan sonra bir lokantada yemek yedi. Ardından Kangal'dan Ankara'ya gitmek için otobüsleri araştırmak üzere birkaç otobüs yazıhanesini gezdi. Otobüs bulamayınca Kangal'dan taksi tutup Ankara'nın Polatlı ilçesine gitmeye karar verdi.Kiraladıkları taksi ile Ankara merkeze kadar gelen teröristler, yaklaşık 12 bin lira da taksi parası ödedi. Polisin yaptığı çalışmada 2 teröristi Ankara'ya götüren taksinin plakası tespit edilerek taksi sürücüsü A.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.O.'nun işlemleri devam ederken polisin, iki teröristin bir önceki hareket noktalarının neresi olduğunu ve o kamyonetle nereden geldiklerini araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi.