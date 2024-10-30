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Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:43 Son Güncelleme: 30.10.2024 09:46

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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