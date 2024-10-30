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Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:29

İstanbul’daki terör operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet 18 şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’daki terör operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK Gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında oldun ve örgütün Siyasal Alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 25 şüpheliye operasyon düzenlendi.

18 GÖZALTI

Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul’daki terör operasyonu: 18 gözaltı
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