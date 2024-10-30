İstanbul’daki terör operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK Gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında oldun ve örgütün Siyasal Alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 25 şüpheliye operasyon düzenlendi.

18 GÖZALTI

Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.