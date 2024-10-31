Bakan Tunç, 25 yıl önce yargılandığı yerde konuştu

"FİLİSTİN'DE ŞEHİT OLAN TÜM MAZLUMLARI RAHMETLE ANIYORUM"

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Türk medyası Filistin konusunda da gerçekten önemli bir sınav vermiştir ve takdire şayandır bu konuda. Özellikle Anadolu Ajansının topladığı deliller, TRT'nin kaydettiği görüntüler, özel televizyonlarımızın kaydettiği görüntüler, bunlar hepsi birer kanıt. Hem Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın başlatmış olduğu ve Türkiye'nin de müdahillik talebinde bulunduğu soykırım davasında delil olarak dosyamıza ilave ettiğimiz çok önemli kanıtlar var Anadolu Ajansından elde ettiğimiz, hem de Uluslararası Ceza Mahkemesine sivil toplum kuruluşlarımızın yapmış oldukları başvuruda da bu kanıtlar, bu deliller gerçekten çok önemli. Türkiye olarak, Türk medyası olarak bu anlamda Filistin'deki mazlumların hakkının korunması ve uluslararası hukuk anlamında o dosyalara delil teşkil edecek, tarihe not düşecek çok önemli belgeleri Türk medyası sağladı ve bu anlamda TRT, Anadolu Ajansı şehit verdi, kameramanı orada şehit edildi. Canları pahasına mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Ben buradan Filistin'de şehit olan tüm mazlumları rahmetle anıyorum."

Bahçeşehir Üniversitesi'nin bulunduğu mekanda 25 yıl önce yargılandığını aktaran Tunç, şunları paylaştı:

"Burası Devlet Güvenlik Mahkemesi'ydi. Nereden nereye geldiğimizin, ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması konusunda nasıl mesafe aldığımızın bir göstergesi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı bundan 25 yıl önce. Başörtüsüne özgürlüğü savunduğumuz için genç bir avukat olarak hakkımızda iddianame düzenlenmişti. Başörtüsüne özgürlük diye bir imzadan dolayı bir iddianameyle karşı karşıya kalmıştık ve burada yargılanmıştık. Burada, duruşmada karşımızda bir askeri hakim ve 2-3 üyeyle beraber ifademizi almışlardı. Bugün o mekanda bir eğitim yuvası olarak ülkemizin geleceğine imza atacak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerin eğitim gördüğü bir yuvada bu sefer sanık olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak, sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum."

Yargının ve medyanın geçmiş dönemlere göre çok yol aldığını kaydeden Tunç, geçmişte 12 Eylül'de, 28 Şubat gibi dönemlerde Türk yargısının adaletten yana değil de darbecilerden yana olduğunu anımsattı.

Ancak artık Türk yargısının milletin yanında olduğunu 15 Temmuz Darbe girişimindeki kahramanlıkla gösterdiğini dile getiren Tunç, "Türk yargısı, maalesef vesayetçi anlayışın arka bahçesi olarak görev yaptığı yıllarda maalesef hukuk sistemimize çok zararlar vermişti. Ama onlar artık geride kaldı. 15 Temmuz'da verdiği sınav gerçekten takdire şayandı ve vesayetçi anlayışla milletiyle beraber mücadele etmeyi başardı. Büyük bir sınav verdi. Yine Türk medyası da aynı şekilde." ifadesini kullandı.