Haberler Gündem Haberleri Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e Bakan Tunç'tan sert tepki!
Giriş Tarihi: 31.10.2024 22:14 Son Güncelleme: 31.10.2024 22:24

Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e Bakan Tunç'tan sert tepki!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez." dedi.

Başsavcı Akın Gürlek’i tehdit eden Özgür Özel’e Bakan Tunç’tan sert tepki!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

Özgür Özel yargıyı hedef aldığı konuşmasında, "Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane gezen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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Başsavcı Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e Bakan Tunç'tan sert tepki!
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