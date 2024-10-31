Buca Cezaevi arazisi için kritik toplantı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile önce boşaltılan ardından da yıkımı gerçekleştirilen Buca Cezaevi arazisinin planlaması ile ilgili internet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyon kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ile bir toplantı yapacaklarını belirten Kaya, "Burası ile ilgili alınacak karar geleceği etkileyecek.Buca Belediye Başkanı da gelip görüşlerini ifade edebilir. Bu noktada görüşü varsa eski belediye başkanı gibi onunki de değerlendirilir. Buca Belediye Başkanı çekinebilir eski belediye başkanının durumundan ancak siyasette koltukların belli bir süresi var. Soyer gitti, ne bıraktı? Şurayı yaptı diyebileceğimiz bir eser var mı?" dedi.