CHP’li belediye başkanı PKK üyeliğinden tutuklandı

CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı. Özer hakkında yürütülen soruşturma 2024'te başlatıldı. 2016 yılında Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu bir koğuşta yapılan aramada elde edilen dijital materyallerde Ahmet Özer'in isminin geçtiği tespit edildi. Materyallerde yapılan incelemelerde, 2014 yılında PKK'nın yönetici kadrosuyla görüşme yapan bir heyetin görüşlerine başvurmak için kendilerine yakın bir akademisyen ismi istedikleri, terör örgütünün üst kadrosunun ise heyete "Mersin Üniversitesi'nden Ahmet Özer var, bizim adamımız" dediği bilgisi yer aldı.Bunun üzerine hakkında soruşturma başlatılan Özer'in yapılan incelemede Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi. Dosya bu nedenle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarfından yapılan teknik takip neticesinde Özer hakkında suç unsuru olarak değerlendirilen tapeler tanzim edildi. Buna göre, Ahmet Özer, 23 Kasım 2023'te ulaştığı bir kişiden terörle iltisaklı Mehmet Kaya'nın numarasını aldı. 23 Ocak 2024'te ise Mehmet Kaya'yı arayıp, annesinin ölümünden dolayı taziyelerini iletti, başsağlığı diledi.Görüşme sırasında aynı zamanda yerel seçimler için destek isteyen Özer, taziyesinde Mehmet Kaya'ya ölen annesi için 'Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi' ifadelerini kullandı. Mehmet Kaya'nın PKK üyesi iki kardeşi olduğu, kardeşlerinden Tahirhan Kaya'nın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan (PKK/ KCK) 19 yıl 7 ay hapis cezası ile cezaevine girdiği öğrenildi. Hakkındaki soruşturma derinleştirilen Özer'in geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemede Özer'in PKK'lı ve FETÖ'cü isimlerle defalarca irtibat kurduğu saptandı. Özer'in terör suçlarından adli kaydı olan 695 farklı kişi ile iletişiminin olduğu, bu şahısların 47'sinin terör suçlarından arama kaydının bulunduğu, 5 kişinin ise halen terör suçlarından cezaevinde oldukları belirlendi. Özer'in irtibat kurduğu teröristlerden 593'ünün PKK/KCK, 79'unun FETÖ/PYD, 22'sinin ise diğer sol örgütler ile iltisaklı olduğu belirlendi.Remzi KartalAhmet Özer'in bir irtibatı ise dikkat çekti. Özer'in Belçika'ya kayıtlı bir telefon numarası ile 29-30 Ağustos 2015 tarihlerinde terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Remzi Kartal ile toplam 14 kez irtibat kurduğu anlaşıldı. Savcılık ekiplerince yapılan teknik takip ve incelemeler neticesinde, terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılan Özer hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapıldı. Belediye binasında yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer'in savcılıktaki sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler. Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliği referandumuna 'şaibeli' demesini sert dille eleştiren Tunç, "Referanduma 'şaibeli' demek, demokratik bir tavır değil millete hakarettir" diye konuştu. ANKARA