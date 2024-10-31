Dünyaya Gazze tepkisi: Uluslararası hukukun yerini orman kanunları aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 54 ülkeden 94 yarışmacının katıldığı 9. Uluslararası Hafızlık ve Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde İsrail zulmüne kayıtsız kalan uluslararası kurumları ve İslam ülkelerini eleştirdi. İşte Erdoğan'ın tarihe not düşülecek sözleri:Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değil görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır. İnsanlık adına, medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. İnsanı insanlığından utandıran nice cinayetler işleniyor.Ama bünyesinde 10 binlerce personelin çalıştığı, milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu, insanlığın tükenişidir. Bu, uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz.