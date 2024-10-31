En iyi üniversiteler belli oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) her yıl düzenlediği 'Akademik performansa göre üniversite' sıralaması çalışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu. Çalışmayı ODTÜ Enformatik Enstitüsü'ne bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı yaptı. URAP, üniversiteleri öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, uluslararası ve yurtiçi ortak yayınlar, TÜBİTAK destekli proje sayıları gibi toplamda 15 akademik göstergeye göre değerlendirdi.Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında birinciliği Koç Üniversitesi elde etti. Hacettepe Üniversitesi ikinci, Ankara Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Tıp fakültesi bulunmayan üniversitelerde ise ODTÜ zirveye oturdu. ODTÜ'yü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi takip etti. Tüm üniversitelerin değerlendirildiği Türkiye genel sıralamasında, Koç Üniversitesi genel listede de birinci sıraya yerleşerek akademik başarısını sürdürdü. Hacettepe Üniversitesi ikinci, ODTÜ ise üçüncü sırada yer aldı.1) Koç Üniversitesi2) Hacettepe Üniversitesi3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)4) Ankara Üniversitesi5) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)6) İstanbul Üniversitesi7) Gazi Üniversitesi8) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa9) Sabancı Üniversitesi10) Ege Üniversitesi11) Atatürk Üniversitesi12) Yıldız Teknik Üniversitesi13) Marmara Üniversitesi14) Erciyes Üniversitesi15) Gebze Teknik Üniversitesi16) Selçuk Üniversitesi17) Fırat Üniversitesi18) Sağlık Bilimleri Üniversitesi19) Dokuz Eylül Üniversitesi20) Bilkent ÜniversitesiTürkiye'nin en iyi 20 üniversitesi arasında Anadolu'daki yükseköğretim kurumları da yer aldı. Tıp fakültesi olmayan en iyi 10 üniversite sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi 5'inci sıraya, Eskişehir Teknik Üniversitesi ise 10'uncu sıraya girdi. Tıp fakültesi olan ilk 10'daki üniversiteler arasında da Kayseri'deki Erciyes Üniversite 10'uncu sıraya yerleşti. İlk 20'nin yer aldığı Türkiye genel sıralamasında ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi 11'inci, Erciyes Üniversitesi 14'üncü, Gebze Teknik Üniversitesi 15'inci, Fırat Üniversitesi ise 16'ncı oldu.