Eski Başsavcı’dan Özgür Özel’e Esenyurt mitingi tepkisi: “Hangi hukuk devletinde var?”

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne üyelik iddiası ile gözaltına alınmış, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Yaklaşık iki saat süren savcılık ifadesi ardından Özer, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan gözaltına alınan Özer "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiası ile dün gece tutuklandı.

Eski Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI, KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şunlar dile getirildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'DEN AHMET ÖZER'E DESTEK ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özer, Ahmet Özer'in tutuklanması ardından sosyal medya platformlarından çağrıda bulundu. Yarın (bugün) tüm CHP'lileri saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün gece Çağlayan Adliyesi önüne gelerek Özer'e destek açıklamasında bulundu. İmamoğlu sosyal medya hesabından ise " 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez" açıklamasında bulundu.

MEYDANDA BULUŞTULAR

Bugün ise CHP'nin yetkili isimlerinin çağrısı sonrası Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda CHP'liler bir araya geldi. Ahmet Özer'e destek mitingi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da alana ulaştı. CHP'nin otobüsünü ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat kullandı. Hatta Karabat, sosyal medyadan bu anların fotoğrafını paylaşarak "Halkın otobüsü o meydana girecek! Durduramayacaksınız!" dedi. "Halkın ve İstanbul'un iradesini ve Türkiye'nin geleceğini savunacağız" açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Özgür Özel'in bu açıklamasına ise Eski Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir'den tepki geldi.

ESKİ BAŞSAVCI'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: "HANGİ HUKUK DEVLETİNDE VAR?"

Demir sosyal medyadan Özgür Özel'e bir soru yöneterek "Ne yapacaksınız? Esenyurt'ta toplanıp, adliyeyi, cezaevini basıp, tutukluyu çıkarıp, belediye başkanlığı koltuğuna mı oturtacaksınız?" ifadelerini kullandı. Yargı kararına karşı miting yapmayı eleştiren Demir, Özer'e şöyle seslendi: "Yargı kararına karşı miting yapmak hangi hukuk devletinde var? Devleti böyle mi yönetmeyi düşünüyorsunuz! Kimse yargıya telkin ve tavsiyede bile bulunamaz, anayasaya göre. Okuma fırsatın oldu mu?"