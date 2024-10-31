FETÖ’nün damatları: Örgüt içerisindeki evliliklerle tahtını korumaya çalıştı

FETÖ elebaşı Gülen, oluşturduğu çarkın bozulmaması için yeğenlerini örgüt içindeki yöneticilerle evlendirdi. Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantileyen Gülen, damatlarının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan "şirket" evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paraları da istendiği gibi harcandı. Örgüt içerisinde damatlar hep ön planda ve söz sahibi olarak yer aldı.

Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt örgütün en değerli damatları arasında yer aldı. Ekrem Dumanlı, Gülen'e en yakın işadamlarından İzzet Akyar'ın eski damadıydı. Kayınpeder Akyar, kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı İcra Heyeti'ne kadar taşıdı.

ADEM KALAÇ

Ekrem Dumanlı, İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra ise kendisinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabasıydı.

AHMET KURUCAN

UZUN CEVDET EN KIYMETLİ DAMATLARDAN

Örgütün parasına çöktüğü ortaya çıktıktan sona büyük tepki toplayan Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu ise damatlardan en kıymetlileri arasında yer aldı. Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli olan Uzun Cevdet, örgütün İcra Heyeti'ne 2023 yılında getirilirken, Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer aldı. Cevdet Türkyolu, damatlık kategorisinden o kadar çok güçlendi ki Herkul.org sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden oldu. Bu sayede Herkul.org sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damat olan kendi damadı Muhammet Yeşilyurt'un gelmesini sağladı.

CEVDET TÜRKYOLU

AMATLARIN GÜÇ BİRLİĞİ

Muhammed Yeşilyurt, Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli. Fetullah Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. Osman Şimşek'ten sonra Herkul.org sitesinin koordinatörlüğünü ve Fetullah Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Gülen'in son ikamet ettiği evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi. Herkul.org sitesinin örgütün tek resmi kanalı olması için bir mücadele verdi, cenaze sürecinde de bunu resmileştirmeye uğraştı. Ömer Çelik, Cevdet Türkyolu'nun kızı hafsa ile evli. Babası Ali Çelik Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından. Ali Çelik'in maddi gücü ve Cevdet Türkyolu'nun etkinliği bu evliliği örgüt içerisinde önemli kıldı. Örgütün değerli damatlarından Adem Kalaç ise Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. Ayrıca, Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. 1980'li yıllarda mahrem hizmetlerin kuruluşunda da görev yapan Kalaç, ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2023 yılında şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirilen Kalaç'ın Cevdet Türkyolu ile bacanak olması örgüt içinde oldukça etkili ve güçlü olmasını sağladı. Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli. İcra Heyeti'ndeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi. Osman Şimşek'ten önce Fetullah Gülen'in özel kalemliğini yapan Şimşek, örgütün yetiştirdiği mollalar arasında yer alıyor.

EKREM DUMANLI