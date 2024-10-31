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Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:29

İzmir'de ulaşıma zam!

Yerel seçim öncesi ulaşımda indirim sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan kent içi toplu ulaşıma bir zam daha geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin talebi doğrulusunda UKOME Genel Kurulunda kent içi toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Daha önce 17 lira 60 kuruş olan tam biniş 2 lira 50 kuruşluk artışla 20 liraya yükseltildi. Zamlı tarifenin 7 Kasım tarihde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

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İzmir’de ulaşıma zam!

Geçtiğimiz aylarda içme suyuna yüzde 45 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de kent içi toplu ulaşıma da yüzde 17 oranında zam yaptı. UKOME Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda kent içi toplu ulaşım ücretlerinde artışa gitti.

TAM BİLETE 2 LİRA 50 KURUŞ ZAM GELDİ

UKOME Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda metro, İZBAN, tramvay, otobüs ve deniz ulaşımında tam bilet 17,50 liradan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin 7 kasım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Zamlı tarifeden sadece tam bilet kullananlar değil öğrenciler de etkilendi. 7,5 lira olan öğrenci bileti 8,78 liraya, 11,52 olan öğretmen bileti 17,72 liraya çıktı. 60 yaş üstü bileti de 15.50 liradan 17,72 liraya yükseltildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU geçtiğimiz haziran ayında da içme suyuna yüzde 45 oranında zam yapmıştı.

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İzmir'de ulaşıma zam!
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