Kent uzlaşısı CHP’nin adayını geri çektirmişti

Başkan Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından gözler tekrar CHP ve DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı'na çevrildi. CHP, 5 Ocak 2024'te yerel seçimlerde yarışacak İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı. Tanıtılanlar arasında Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP Esenyurt İlçe Başkanı Ali Gökmen açıklandı. CHP yönetimi 'kent uzlaşısı' adı altında PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti (YEŞİLSOL) ile yürüttüğü ittifakı, Ali Gökmen'i değiştirerek gösterdi. 1 ay boyunca seçim çalışması yapan Ali Gökmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da oluruyla adaylıktan el çektirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gökmen'in yerine DEM Parti'nin 'Kent Uzlaşısı' ittifakını kurmak için işaret ettiği 2015'te HDP Van Milletvekili Adayı olan, 2022-2023'te ise İmamoğlu'nun Danışmanı olarak görev yapan Ahmet Özer'i aday gösterdi.