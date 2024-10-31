Konya Şehir Hastanesi’nde Yaman operasyon

Konya Seydişehir'de yaşayan Selçuk (34) ve eşi Beyza Uslu (29), 11 Ekim günü ikinci çocukları Yaman'ı kucaklarına aldı. Normal doğumla 3 kilo 235 gram olarak dünyaya gelen küçük bebeğin kısa süre sonra değerleri kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine Yaman bebek, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine tedaviye alınan Yaman bebeğin kalpten çıkan ana damarın anne karnında gelişmediği belirtilerek ameliyat kararı alındı. 5 günlükken Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyat edilen Yaman bebek yeniden sağlığına kavuştu. Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Murat Şimşek, "Bebeğimizin doğumdan sonra yenidoğan yoğun bakıma yatışı yapıldı. Burada kardiyolojik değerlendirmeler sonucunda akciğer ödeminin olduğu, solunum stresinin çok fazla olduğu, satürasyonunun giderek düşmeye başladığı ve genel durumunun kötüye gittiği belirtildi. Kontrollerde kalbin sol tarafından vücudu besleyen aort damarının sol kol hizasından itibaren gelişmediği görüldü. Ameliyat için hazırlıklarımı yaptık. Çocuğumuzun sırtından girerek kendi dokularını kullanarak ana damarını tamir ettik. Yeni doğan bebeklerin damarları çok elastik olur. Alttaki damarını esneterek uzattık ve eksik olan, gelişmeyen kısmı tamamladık. Ondan sonra bebeğimizin takibini yaptık ve daha sonrasında ise taburcu ettik" dedi.Bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden anne Beyza Uslu, "Konya Şehir Hastanesi bizim şansımız oldu. Bizim için zor bir süreçti. İyi ki buraya gelmişiz. Çok mutluyuz. Doğumdan önce herhangi bir rahatsızlığı olduğunu bilmiyorduk. Doğum sonrasında kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Ama ameliyatı iyi geçti. Bundan sonra normal insanlar gibi hayatını devam ettirebilecek. Rabbim çocuğumuzu bize bağışladı" dedi. Baba Selçuk Uslu ise, "Kalp rahatsızlığı olduğunu duyunca ne yapacağımızı bilemedik. Küçücük çocuk, nasıl ameliyat olacak, nasıl bunu atlatabilecek diye düşündük. Bir ara umudumuzu kesmiştik ama şimdi çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.