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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Koruyucu aile adaylarına iki kademeli eğitim

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Koruyucu aile adaylarına iki kademeli eğitim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Gönül Elçileri Projesi, adım adım geliştiriliyor. Çocukların sıcak bir yuvaya kavuştuğu koruyucu aile modelinde, koruyucu aile adayları 2 aşamalı eğitim alıyor. Koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuran kişilere, ilk olarak koruyucu ailelerin hizmet hakkında bilgi sahibi olması ve çocukların psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanarak, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik temel eğitimler veriliyor. İkinci aşamada ise uzmanlaşmış koruyucu aile ve geçici koruyucu ailelere yönelik eğitim yer alıyor.
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Koruyucu aile adaylarına iki kademeli eğitim
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