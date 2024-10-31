Koruyucu aile adaylarına iki kademeli eğitim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Gönül Elçileri Projesi, adım adım geliştiriliyor. Çocukların sıcak bir yuvaya kavuştuğu koruyucu aile modelinde, koruyucu aile adayları 2 aşamalı eğitim alıyor. Koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuran kişilere, ilk olarak koruyucu ailelerin hizmet hakkında bilgi sahibi olması ve çocukların psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanarak, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesine yönelik temel eğitimler veriliyor. İkinci aşamada ise uzmanlaşmış koruyucu aile ve geçici koruyucu ailelere yönelik eğitim yer alıyor.