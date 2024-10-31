MSB: Son bir haftada 198 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin olarak Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Tuğamiral Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Basın Mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.

Öncelikle asırlık Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, nice yüzyıllara uzanacak Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu;

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;

- Son bir haftada 198,

- 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2.419 (Irak 1.256 / Suriye:1.163) teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir.

Bu vesileyle, 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.