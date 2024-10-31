Özgür Özel, greve giden CHP’li belediyelerin işçilerini görmüyor

Ekonomi üzerinden siyaset yaparak mitingler düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ankara'da Sendikalar ve Emek Örgütleri temsilcileri ile buluştu. Toplantıda, CHP'li belediyelerde düşük ücretle çalışan işçilerin başlattığı grev gündeme gelmezken; Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerindeki grevin ardından bir grev kararı da Kartal Belediyesi çalışanlarından geldi.Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş A.Ş. işçileri, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldı.Belediye çevresine 'Bu iş yerinde grev var', 'Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için', 'Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak' yazılı pankartlar asıldı. Greve katılanlardan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni, eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Bitnel, 1 Temmuz itibarıyla belediye sendikası ve işçi sendikalarının görüşmeye başladığını belirterek, 9 görüşme gerçekleşmesine rağmen bir sonuca varılamadığını aktardı. Belediye sendikasının işçilere yüzde 15 gibi zam oranı teklif ettiğini ifade eden Bitnel, bu oranın işçiler tarafından kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bitnel, sulh yoluna giderek görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "İşçi arkadaşlarımız dün gece itibarıyla greve çıktı. Grev, görüşmeler sonuçlanana kadar devam edecek. Umarım çok kısa sürede bu görüşmeler sonuçlanır" diye konuştu.Kartal Belediyesi çalışanları 14 Ekim'de aldığı grev kararını uygulamaya başlarken, Ataşehir Belediyesi çalışanları 22 Ekim'de, Maltepe Belediyesi çalışanları da 23 Ekim'de toplu iş sözleşmeden sonuç alınamaması üzerine grev kararı asmıştı. Kadıköy Belediyesi'nde de 24 Ekim'de grev kararının asılmasıyla birlikte CHP'li isimler tarafından yönetilen 4 belediyede işçiler hakları için greve gitmiş oldu.