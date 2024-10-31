Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail’e daha fazla baskı yapılmalı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Diakhar Faye ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"4 ANLAŞMA İMZALADIK"

"Ülkemize bu ilk resmi ziyareti dolayısıyla kendisine ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetimiz olan ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık.

4 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu.